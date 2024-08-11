Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 11.08.2024 - 01:24 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:24
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.Y. idaresindeki hafif ticari araç, Fatih Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali U'ya (53) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaya, kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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