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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de gez-gör turları başladı | Son dakika haberleri

        "Gez-Gör Düzce" turlarının ilke gerçekleştirildi

        Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan "Gez-Gör Düzce" otobüsü, 2024 sezonunun ilk turunu gerçekleştirdi. Ücretsiz tura katılanlar Düzce'nin önde gelen tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:18
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        Düzce'de gez-gör turları başladı
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        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Düzce'yi keşfedelim" sloganıyla geçen yıl başlattığı "Gez-Gör Düzce" turları bu yıl da devam ediyor.

        Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonundaki gezi programının ilk turu 24 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Batı Karadeniz'in ayakta kalan tek antik tiyatrosunun bulunduğu Konuralp’ten başlayan gezi programında, Antik Tiyatro Alanı, Konuralp Gazi Türbesi ve Konuralp Müzesi ziyaret edildi.

        Katılımcılar tarihin ortaya çıkarılması hedefiyle antik tiyatro alanında yürütülen kazı çalışmalarını ve ortaya çıkarılan eserleri yerinde görerek bilgi sahibi oldu.

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        Gez-Gör otobüsünün ikinci durağı ise Yığılca İlçesi'ndeki Sarıkaya Mağarası oldu. Batı Karadeniz'in en büyük mağarası olma özelliğine sahip olan ve içerisinde göl ve şelaleler barındıran Sarıkaya, muhteşem güzelliği ile katılımcıları kendisine hayran bıraktı.

        Düzce'nin güneyinde devam eden gezi programında, zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biri olan Efteni Gölü de yer aldı. Katılımcılar, Türkiye'de ender görülen ya da nesli tükenmekte olan kuş türlerini barındıran Efteni Gölü’nün seyir terası ve iskelesinden eşsiz güzelliği izlediler.

        Gezinin son durağı Düzce Beltur tesislerinin de bulunduğu Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı oldu. Yemyeşil doğanın içerisindeki tabiat parkının yürüyüş parkurundan ilerleyerek şelaleye ulaşan katılımcılar eşsiz güzelliği hayranlıkla izledi. Keyifli geçen gezi boyunca, katılımcılar bol bol fotoğraf çektirdi.

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