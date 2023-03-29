Düzce'de evden televizyon çalan şüpheli yakalandı

Gölyaka ilçesine bağlı Yazıpınar Mahallesi'nde yaşayan Cavit Şirin, işten evine geldiğinde televizyonun olmadığını fark etti.

Şirin'in durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin battaniyeye sarılı televizyonla birlikte toplu taşıma aracına binerek ilçeden Düzce'ye gittiğini belirledi.

Şüpheli, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.