Düzce'de ambulanstan inen yaralı, kazayı görünce inanamadı

Olay Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Arif K. idaresindeki cip, Metek kavşağında Mehmet Ş. idaresindeki araçla çarpışarak savrularak trafik ışığını devirdi.

GÖRDÜĞÜ MANZARA ŞAŞIRTTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fiat marka otomobil sürücüsü Mehmet Ş. ve eşi Ayşe Ş. yaralandı. Ambulansa alınan 2 yaralıdan Mehmet Ş. Ambulanstan inip olay yerine bakınca gözlerine inanamayıp kısa süreli tepki gösterdi. Daha sonra sürücü ambulansa alındı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.