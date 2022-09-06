Tok olmanıza rağmen yemek yemek istiyorsanız dikkat!

Bayraktar, kilo almaya neden olan psikolojik faktörlerin başında yeme bozukluklarının geldiğini söyleyerek, "Yeme bozuklukları kökeni, psikolojik etkenlere dayanan yeme tutum ve davranışlarındaki problemlerdir. Kilo almayı tetikleyen yeme bozuklukları arasında en yaygın görülenleri; tıkınırcasına yeme bozukluğu, gece yemek yeme bozukluğu ve duygusal yemedir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu, bir kişinin kısa bir zaman dilimi içinde günlük rutininde yediği yiyecek miktarını kontrolden çıkmışlık duygusu ile tüketip sonrasında da pişmanlık ve suçluluk hissetmesi olarak özetlenebilir. Gece yemek yeme bozukluğu, özellikle akşam yemeğinden sonra aşırı yeme döngüleri halinde kendisini gösterir. Kişinin, gece uykusundan uyanıp yemek yemesi de gece yemek yeme bozukluğunun belirtileri arasındadır. Duygusal yeme ise, kişinin fiziksel olarak tok olmasına rağmen özellikle can sıkıntısı, üzüntü gibi zorlayıcı duygular karşısında yemek yemeye yönelmesi olarak tanımlanabilir. Bu yeme tutum ve davranışlarının yanı sıra, kilo vermeye olması gerektiğinden fazla anlam yüklemek, kilo verme hedefini hayatın merkezine koymak, hayatı yaşamayı kilo verdikten sonraki bir döneme ertelemek de zihnin sürekli kilo ve yemekle meşgul olmasına ve kilo verme sürecini sabote edip daha fazla yemek yenmesine sebep olur. Bir şeye ne kadar anlam yüklerseniz, onu gerçekleştirmek için hissettiğiniz baskı o kadar artar. Bu baskı da ister istemez insanın kendisini sabote etmesine sebep olabilir" diye konuştu.

"KİLO VERME HEDEFİ NİHAİ HEDEF OLMAMALI"

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle, kilo verme hedefi insanın hayatındaki nihai hedef olmamalı. İnsan hayatında koyduğu diğer hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken, hayatı yaşamayı ertelememeli ve duygu durumunu olumlu yönde etkileyecek etkinlikleri günlük rutinine almalı. İnsan kilo verdiği zaman daha sağlıklı olur, kendisini daha fazla beğenebilir; ama tüm bunlar o insanın daha fazla sevileceğini ya da mutlu olacağını garantilemez. Bu sebeple de kiloya yüklenen anlamı olabildiğince yerinde tutarak zihinde sürekli dönen “kilo vermen gerek” düşüncesinin baskısını azaltarak motive olmayı beklemeden kilo verme sürecinin yönetilmesi gerekir. Tabii ki tüm bunları gerçekleştirmek için psikolojik destek gerekebilir. İnsan kendisini “iradesi” olarak tanımlayabilir ama genelde problem bir irade problemi değildir. Psikolojik destek süreci insanın tüm bunların farkına varmasına ve değişmesine yardımcı olur."

Sosyal medya yeme bozukluklarının ortaya çıkmasındaki sebeplerden sadece bir tanesi olduğunu söyleyen Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Yeme bozuklukları sosyal medyadan önce de vardı. İdeal beden şekli kriterleri yüzyıllardır var. Kadınların nefes alamayacak kadar dar korselerin içinde günlerini geçirdiği dönemleri düşünecek olursak, belli bir şekilde görünme baskısı bizim tahmin ettiğimizden çok daha öncesine dayanıyor. Ayrıca, aslında idealize edilen zayıf olmak değil; fazla kilolu olmak. Bu kavramlar karıştırılıyor ve derinine inmeden yüzeysel olarak kullanılıyor. Özellikle de günümüzde ideal olan zayıf olmak değil, kum saati beden şekline sahip olmak. Kum saati beden şekline de çok zayıf olarak ulaşamazsınız. Yağ oranınızın yüksek olması gerek ama o yağın bedenin belli bölgelerinde, kıvrım yaratacak şekilde, yuvarlak hat oluşturacak şekilde toplanmış olması gerekiyor günümüzün ideal beden şekli kriterlerine göre. Kum saati beden şekline sahip olmak, daha çok genetik mirasla ilintili olduğu için zayıflamaktan çok daha zor denilebilir. Bu sebeple de son yıllarda birçok insan, eğer bedeninde yeterince yağ varsa plastik cerrahi ameliyatlarla bedeninin farklı bölgelerinden yağ aldırıp kalçasına enjekte ettirdi. Tabii ki yine de zayıf olma isteği, kilo almaktan korkma oldukça yaygın. Kilolu gözükmemenin idealize edilmesi de sıkı diyetler uygulamaya çalışmayı hem fiziksel olarak aç kalma hem de zihnin sürekli yemekle meşgul olmasına, kısıtlama psikolojisiyle kontrolden çıkıp fazla yemeye ve sonrasında pişman olmaya, daha fazla kilo almaya sebep oluyor. Tüm bu süreçler anoreksiya nervoza dahil tüm yeme bozukluklarının başlangıcında önemli rol oynuyor."