Bir haftadır korona virüs tedavisi gören Galatasaray Spor Kulubü 35. Başkanı Duygun Yarsavut'un yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Duygun Yarsavut ismi araştırılıyor. Duygun Yarsavut kimdir? Duygun Yarsavut kaç yaşında ve nereli?
DUYGUN YARSAVUT KİMDİR?
Duygun Yarsuvat 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisi. 35. Galatasaray SK başkanı. 77 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.
DUYGUN YARSAVUT HAYATI
Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” oldu.
1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve bu görevi 4 yıl sürdürdü.
Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yaptı. 1994 yılından bu yana Duygun Yarsuvat & Ömür Yarsuvat unvanlı Hukuk Bürosu'nda avukatlık faaliyetine devam etmektedir.
Halen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri vermektedir.
Birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.
Evli ve 3 çocuk babasıdır, 6 torunu vardır.
DUYGUN YARSAVUT VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Akademik çalışmaları yanında idari görevler de yüklendi; 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.
1997 Galatasaray Üniversitesi'ne geçti. 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Erdoğan Teziç'in YÖK başkanlığına atanması üzerine 1 ay kadar vekaleten üstlendiği Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne 2004 yılında atandı ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürdü.
2010 yılı sonunda İstanbul Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçildi.
DUYGUN YARSAVUT VE GALATASARAY
2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday oldu. 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı olmuştur. Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmiştir.
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