Duygu Sarışın, yeni aşkıyla gündemde
Çağatay Ulusoy ile 7 yıl aşk yaşadıktan sonra Ocak 2023'te ayrılan oyuncu Duygu Sarışın'ın Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşadığı ortaya çıktı
- 1
Koç Üniversitesi'nin 2016'da başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her yıl takdim edilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi, kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.
- 2
Prof. Dr. Mete Atatüre, ödülü kazanmasının yanı sıra ödül gecesinde aşk hayatıyla da gündeme geldi.
- 3
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül törenine Duygu Sarışın’ın katılması dikkat çekti.
Prof. Dr. Mete Atatüre ile Duygu Sarışın'ın bir süredir birlikte olduğu öğrenildi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
-