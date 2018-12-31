Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, ünlü oyuncu Duygu Sarışın, bu yıl ailesiyle birlikte yeni yıla girmeyi tercih ettiğini söyledi. Sarışın, “Snowboard çok severek yaptığım bir spor. Uludağ’ı da çok seviyorum” dedi.