Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Duygu Özaslan takipçilerini ikiye böldü! Hande Erçel'in giydiği mayonun aynısını giydi - Magazin haberleri

Duygu Özaslan takipçilerini ikiye böldü

YouTuber Duygu Özaslan, oyuncu Hande Erçel'in giydiği mayonun siyah rengini giydi. Verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Özaslan'a bazı takipçileri, "Hande Erçel'e daha çok yakışmıştı." yorumları yapıldı

03.10.2021 - 17:54 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın diline düşen Duygu Özaslan'dan yeni fotoğraflar geldi. Özaslan, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Hande Erçel'in giydiği mayonun siyah rengini giydi.

  • Objektif karşısında verdiği pozları Instagram'dan yayınlayan Duygu Özaslan, takipçilerini ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 30 yaşındaki Özaslan'a, "Hande Erçel'e daha çok yakışmıştı." şeklinde yorumlar yaptı.

    Bazı takipçiler de Duygu Özaslan'a daha çok yakıştığı yönünde görüş bildirerek, "Sen daha iyi taşımışsın." diye yazdı.

  • "GÜLŞEN'E ÇOK YAKIŞAN PANTOLONDAN ALMIŞIMDIR"

    Özaslan, geçtiğimiz temmuz ayında da konserde transparan bir pantolon giyen şarkıcı Gülşen'in pantolonunun aynısını giymişti. Duygu Özaslan gönderisinde, "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır." ifadelerini kullanmıştı.

  • EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

    Öte yandan YouTuber Duygu Özaslan, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Özaslan, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Tektaşını göstermeyi ihmal etmeyen sosyal medya fenomenine, takipçileri tarafından "Mutluluklar!" yorumları yapılmıştı.

  • "GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"

    Duygu Özaslan, geçtiğimiz aylarda ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı. Mutaf ile tanışma hikayelerini YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlatan Özaslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor.’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır.’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.