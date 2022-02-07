Duygu Özaslan'a 'ceza' iddiası

HABERTURK.COM

2020 yılında sosyal medyada 'yukarı kaydır' yapan fenomenler için bir düzenleme yapılmıştı ve artık kazanç sağlayacakları link verdiklerinde '#işbirliği' diye belirtmeleri gerekiyordu. Ancak paylaşımlarında bu kurala uymayanlar için ceza uygulanacağı konusunda uyarı yapılmıştı.

Alınan bu karardan ceza alan ilk fenomen ise Duygu Özaslan'ın olduğu konuşuluyor.

Özaslan, bir e-ticaret sitesi için yaptığı paylaşımlarda '#işbirliği' yazısını görünür bir şekilde yazmadığı için 114 bin 326 TL ceza yediği iddia edildi.



