Duygu Özaslan'dan 'haciz' açıklaması

Bir süredir aşk yaşayan Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf çifti, dünyaevine girme kararı almıştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikilinin, zor günler yaşadığı ileri sürüldü.
Mutaf'ın ailesine ait bazı borçlardan dolayı Bağdat Caddesi'ndeki evine ve lüks marka aracının üstüne haciz konduğu iddia edildi. 30 yaşındaki Can Maxim Mutaf'ın şimdilerde mallarına yapılan haczi kaldırmaya çalıştığı konuşuluyordu.
'HACİZ' AÇIKLAMASI
Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, sevgilisi ve kendisi hakkında çıkan haberlerin ardından suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Özaslan, "Ne ortada bir haciz, ne Bağdat Caddesi'nde bir ev, ne de lüks marka araba var. Kendinizi bir daha böyle komik duruma düşürmemeniz için avukatlarımız tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Haberleri kaldırdıktan sonra Maxim ve bana özrünüzü, gerçekten haciz gelmiş veya orman yangınlarında evini kaybetmiş bir aileye yardım ederek dileyebilirsiniz. Sevgiler..." şeklinde konuştu.
"EVET" DEMİŞTİ
Tanışma yıl dönümlerinde Özaslan'ı yemeğe götüren Mutaf, geçtiğimiz haftalarda sürpriz evlilik teklifiyle sevgilisini şaşırtmıştı. Can Maxim Mutaf'a "Evet" yanıtını veren ünlü YouTuber, mutluluğunu 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Özaslan, ardından tektaşını objektiflere göstermeyi de ihmal etmemişti. Çifte takipçilerinden, "Mutluluklar" yorumları yağmıştı.
"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"
Duygu Özaslan, geçtiğimiz aylarda ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı. Mutaf ile tanışma hikayelerini YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlatan Özaslan, şu ifadeleri kullanmıştı:
Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.
Ünlü YouTuber, ayrıca ilişkisini çok fazla göz önünde yaşamadığını da sözlerine eklemişti.
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