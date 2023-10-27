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        Haberler Magazin Duygu Nebioğlu'ndan babası Akpınar'a sitem: Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar! - Güncel Magazin haberleri

        Duygu Nebioğlu'ndan babasına sitem: Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!

        Metin Akpınar'ın kızları Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu Katkıcı, bakıcıları Adile Şener'i ziyarete gitti. Ziyaret anlarını paylaşan Duygu Nebioğlu, kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Babasına da sitem eden Nebioğlu, "İyi ki yapmışsın Metin Akpınar. Evladını çok güzel yetiştirdiler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:47
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        • 1

          Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğunun ortaya çıkması büyük yankı uyandırmıştı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          35 yıl sonra Türkiye'nin öğrendiği gerçek sonrası ikizlerden Duygu Nebioğlu, 'Umarım hayattadır' dediği bakıcıya ulaşmıştı.

        • 3

          İkiz kardeşi Sevgi Katkıcı ile birlikte bakıcıları Adile Şener'i ziyarete giden Duygu Nebioğlu, yıllar sonra gerçekleşen buluşmanın görüntülerini sosyal medya sayfasında yayınladı. Bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Nebioğlu, açıklama yaptı.

        • 4

          Duygu Nebioğlu şunları söyledi: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum!
          Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden konuşturamadınız onları?
          Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir! 15 yıldır kendisini ikna etme çabalarım da tabii ki sus payını vermek isteyecekti!

        • 5

          Başka ailelerin elinden tutarken, benim psikolojimi bozarlarken, kendine gebe bıraktığı konuları nereden bileceksiniz? Başkaları dede, baba derken Metin babamın üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, izlediklerimden sonra ben uyum sağlayamadığım mesleğimi, ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum!

        • 6

          Benim 30 senedir annem de var, babam da var.
          Kimsemiz yoktu! Şimdi kaç tane manevi annem, kaç tane babam oldu, aağabeyim oldu!
          Biz Metin Akpınar ailesine özgürce ne baba diyebildik; ne dede diyebildik.

        • 7

          Ayrıca 35 seneyi bildiğini de şahitler tarafından kanıtlayacağız! Senelerce bizim evimize giren doktorları, eczacıları, olduğumuz ameliyatları, gördüğümüz psikolog tedavilerini hepsini kanıtlayacak yaşam var elimizde.
          Kocaman bir yaşam.
          Bizim acılarımızı yok etmeye çalışan Nebioğlu ailemi de üzüp durmayın ilâhi adaletin sertliğini üzerinize çekmeyin! Evrensel sevgi nedir, koşulsuz sevgi nedir, nasıl gösterilir bizler bunun peşindeyiz.

        • 8

          Bu günlerin geleceklerini bizde görebiliyorduk. Kimse zarar görmesin diye edindiğim uğraşla yıllarca kendi alanıma verdiğim zararı kendime üretip, kendime uygulattım. Çocuk esirgemeden kurtulduk neyin içine düştük çok iyi anlıyorum. Genetik kodlama %99.9...
          Metin babamı görebilmek için gözlere ihtiyacım yok. Onun planlarını hissetmek için yanımda olmasına gerek yok. Ben onu senelerce uzaktan okudum, izledim.

        • 9

          Beni kabul etmiş olan Özdener babam her gün arıyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor, onun evinde yaşıyorum, onun aldığı şeyleri yiyorum, geziyorum, Metin babamın 9 aydır yükselttiği rakamın sadece hayvanlara etkisi vardır. Şafak ulaşması gereken bağlantılara ulaşacaktır. Ben yapılan hataları düzeltsin, Allah katında affedilmesi için uğraştım. İyi ki yapmışsın Metin Akpınar, evladını çok güzel yetiştirdiler.

        • 10

          "EŞİMDEN VE HALKIMDAN ÖZÜR DİLERİM"

          Metin Akpınar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu. Akpınar, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük, ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp, babalarının ben olduğumu söyledi. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

          Kızlarımdan öğrendiğime göre; bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

          İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023'e geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

          Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti. Hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

          Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

          Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.
          En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.
          Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor...

        • 11

          10 BİN LİRA YOLLADI, O İDDİAYA DAVA AÇACAK

          Ayrıca Metin Akpınar, Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu'na her ay 10'ar bin lira harçlık gönderdi.

          Metin Akpınar'ı derinden üzen bir diğer gelişme ise; evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddiası... Söylentilere göre; Akpınar'ın Almanya'da yaşayan ve kendi adını taşıyan 39 yaşında bir de gayrimeşru oğlu var. Metin Akpınar, söz konusu iddianın sahibi Onur Akay'a dava açacak.

          Bu arada yakınları, Metin Akpınar'ın geçirdiği zor günlerin sağlığını etkilemesinden bir hayli endişe ediyor. Zira, iki yıl önce dört saat süren ameliyatla Akpınar'ın kalbine stent takıldı.

        • 12

          MİRASININ ¾'ü ONLARIN

          Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu Katkıcı , aynı zamanda Metin Akpınar’ın yasal mirasçısı.

          Miras Hukuku'na göre; miras bırakan kişinin altsoyu (çocukları, torunları ve torunlarının çocukları) ve eşi esas mirasçılarıdır. Sağ olan eşi ¼ oranında paya sahip olurken, kalan ¾ oranı çocukları arasında paylaştırılmaktadır. Eğer mirasçının nikâhlı bir eşi bulunmuyorsa ya da ölmüşse pay direkt altsoyuna kalır.

        • 13

          Bunun sonucunda Metin Akpınar’ın mirasının ¼’ü eşi Göksel Akpınar’ın, ¾’ü ise yarı yarıya olmak üzere Duygu Nebioğlu ile Sevgi Katkıcı'nın.... Miras; nakit para, gayrimenkul, hisse senedi ve diğer bütün yatırımları içeriyor.

          Varisler, mirastan faydalanabildiği gibi miras bırakanın borçlarından sorumlu tutulur. O sorumluluktan sağ olan eş, ¼, çocuklar ise ¾ oranında pay sahibidir. Mirasçıların reddi miras yaparak miras bırakanın miraslarını ve borçlarını kabul etmeme hakkı da bulunuyor.

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