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        Haberler Magazin Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar'a ithamlar: Her şeyden haberi vardı - Magazin haberleri

        Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar'a ithamlar: Her şeyden haberi vardı

        Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın baştan beri kendisi ve kardeşinin varlığından haberdar olduğunu, onları annelerinden zorla ayırarak çocuk esirgeme kurumuna verdiğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 22:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:33
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        "Her şeyden haberi vardı"
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        Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 1987'de Suphiye Orancı ile yaşanan bir ilişkiden doğan ikizler Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, yıllar sonra ortaya çıkıp, babalarının Metin Akpınar olduğunu iddia etmişti.

        DNA testleri, Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızları olduğu resmi olarak belirlenmişti.

        Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu

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        Metin Akpınar, ikiz çocukları olduğunu sonradan öğrendiğini söylemişti.

        "HER ŞEYDEN HABERİ VARDI"

        Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın çocukları olduğunu en başından bildiğini iddia etti. Nebioğlu, Akpınar'ın kendisinin ve kardeşinin varlığından en başından beri haberdar olduğunu, kardeşlerini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini dile getirdi.

        Duygu Nebioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum."

        Duygu Nebioğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "Söyleyin o erkeklere, omuzlarını düşürüp 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' diyen adamlar gibi topluma bir zahmet sevgi dersleri vermesin, otursun evinde kitabını okusun. Gerçekten çocuklarına sahip çıkan erkekler gibi davranmak nasıl olur, oturup araştırsın. Zaten yakında, çocuklarının annesine ve çocuklarına bunları yapan adamların başkalarına neler yaptığını öğreneceksiniz."

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        Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'a açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında, gazeteci Uğur Dündar'ı tanık sıfatıyla dinlemişti.

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        #Duygu Nebioğlu
        #metin akpınar
        #Suphiye Orancı

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