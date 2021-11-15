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Duygu Boztepe ile Ersin Özşen evlendi! Hayatını kaybeden Sertaç Boztepe'nin eski eşiydi - Magazin haberleri

Duygu Boztepe ile Ersin Özşen evlendi

Altı yıl önce lenfomaya yenilen oyuncu Sertaç Boztepe'nin eski eşi Duygu Boztepe, sevgilisi Ersin Özşen ile Fethiye'de evlendi. Boztepe, mutluluğunu, "Biz 'Evet' dedik!" notuyla Instagram'dan duyurdu

15.11.2021 - 10:38 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Sertaç Boztepe'nin eski eşi Duygu Boztepe, yeniden evlendi. Ünlü oyuncu ve sunucu, bir süredir beraber olduğu Ersin Özşen ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreni Fethiye'de gerçekleştirildi.

  • "BİZ 'EVET' DEDİK"

    Boztepe, mutluluğunu, "Biz 'Evet' dedik..." notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • İkinci kez dünyaevine giren Duygu Boztepe, düğünde Sertaç Boztepe ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ve Ersin Özşen ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. 

  • "BANA SEVGİ DOLU KOCAMAN BİR AİLE BIRAKTIN" DEMİŞTİ

    Ünlü isim, yıllar önce Sertaç Boztepe'nin vefatının ardından şu mesajı yayınlamıştı:

    Hatırlar mısın doğduğun zamanları... Sen ağlarken herkes sevinçle gülüşüyordu. Öyle bir ömür geçir ki herkes ağlasın öldüğünde, sen mutlulukla gülümse. Önünde sonunda bütün servetin sadece sensin... Sertaç, 'Benim en büyük zenginliğim dostlarım.' derdi.

    Bu tarifi olmayan acımızda tanıdık, tanımadık tüm dostlarımızdan aldığım binlerce taziye mesajı için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kalbindeki sevgiyi tanımaya gerek kalmadan sadece fotoğraflarıyla bile karşısındaki geçirebilen kocaman kalpli, özel bir ruhtu "'Sertaç'. Bu koca kalbin beni seçtiği için çok mutluyum... Bana belki de hayatın tek gerçeği olan 'Sevgi' dolu kocaman bir aile bıraktın... Seni seviyorum...

  • Onlar hayatlarının aşklarını bulup nikah masasına oturdu. Kimi meslektaşıyla, kimi de çocukluk aşkıyla evlendi ve hayatlarının en anlamlı birlikteliğine 'evet' dediler. İşte o çiftlerin en özel günlerinden fotoğraflar...

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