"BANA SEVGİ DOLU KOCAMAN BİR AİLE BIRAKTIN" DEMİŞTİ

Ünlü isim, yıllar önce Sertaç Boztepe'nin vefatının ardından şu mesajı yayınlamıştı:

Hatırlar mısın doğduğun zamanları... Sen ağlarken herkes sevinçle gülüşüyordu. Öyle bir ömür geçir ki herkes ağlasın öldüğünde, sen mutlulukla gülümse. Önünde sonunda bütün servetin sadece sensin... Sertaç, 'Benim en büyük zenginliğim dostlarım.' derdi.

Bu tarifi olmayan acımızda tanıdık, tanımadık tüm dostlarımızdan aldığım binlerce taziye mesajı için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kalbindeki sevgiyi tanımaya gerek kalmadan sadece fotoğraflarıyla bile karşısındaki geçirebilen kocaman kalpli, özel bir ruhtu "'Sertaç'. Bu koca kalbin beni seçtiği için çok mutluyum... Bana belki de hayatın tek gerçeği olan 'Sevgi' dolu kocaman bir aile bıraktın... Seni seviyorum...