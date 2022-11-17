DUY BENİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt’ün Ekim’e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim’in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim’e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.