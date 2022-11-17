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Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? İşte Duy Beni final sebebi...

Duy Beni dizisi neden final yapıyor? İşte Duy Beni final sebebi...

Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Duy Beni, final kararı aldı. Bu akşam 20. yeni bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizinin sevenleri için; Duy Beni neden final yapıyor sorusunun yanıtını araştırdık. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

Giriş: 17.11.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Berk Hakman ve Rabia Soytürk'ün başrollerinde yer aldığı dizi Duy Beni'den üzücü haber geldi. Geçtiğimiz yaz itibariyle her Perşembe günü izleyicilerinin karşısına çıkmaya başlayan dizi final kararı aldı. İşte, bu akşam son bölümüyle yayınlanacak olan dizinin final sebebi...

  • DUY BENİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    7 Temmuz 2022 tarihinde televizyonlara merhaba diyen Duy Beni dizisi, 20. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

    Dizinin neden final yaptığı açıklanmamasına rağmen reytinglerdeki düşüş nedeniyle final kararı aldığı iddia edildi.

  • DUY BENİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt’ün Ekim’e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim’in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim’e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler. 

  • Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim’e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar. 

  • Rıza’nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir. 

    Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?

     

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