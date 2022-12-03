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Haberler Dünya Duvara posterini astığı kişi annesinin katili çıktı - Haberler

Gerçek 40 yıl sonra ortaya çıktı: Duvara posterini astığı kişi annesinin katili çıktı

ABD'de Jeff Slaten ve küçük kardeşi Tim'in anneleri Linda evlerinde öldürülmüş ve cinayet yıllarca çözülememişti. Yıllar sonra gelişen teknoloji ve kanıtlar katilin kim olduğunu çözmeye yardımcı oldu. Gerçeği öğrenen iki kardeş ise hayatlarının şokunu yaşadı.

Giriş: 03.12.2022 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Duvara posterini astığı kişi annesinin katili çıktı - Haberler
HABERTURK.COM

1981'de ABD'de Jeff Slaten ve küçük kardeşi Tim, bir gece Florida polis memurları tarafından uyandırıldı ve kendilerine annelerinin öldürüldüğü söylendi. Polis çocukları dışarı çıkarsa da Tim pijamalarıyla annesinin cansız bedenini gördü.

Anne Linda, boğularak öldürülmüş ve tecavüze uğramıştı. Yıllar sonra cinayete yönelik belgesel yayınlayan CBS kanalında ortaya çıkan bilgiler ise korkunç cinayete yönelik bilinmeyen detayları ortaya çıkardı.

Cinayetten hemen sonra Jeff ve Tim, büyükanne ve büyükbabalarının yanına taşındı. O ilk korkutucu günlerde tüm aile aynı odada uyudu. Dedeleri aylarca bütün gece pompalı tüfekle nöbet tuttu.

KOÇU ONUN İDOLÜYDÜ

G&ouml;rsel: Lakeland Polisi
Görsel: Lakeland Polisi

Birkaç hafta sonra çocuklar okula geri döndü ve Tim, en sevdiği spor olan futbol oynamaya devam etti. Tim o dönem takım arkadaşları ve koçu 'Koç Joe'nun her zaman destekleyici olduğunu söylerken örnek aldığı ismin ise koçu olduğunu vurgulardı.

O dönem 20 yaşında olan Koç Joe, cinayetten çok önce rutin olarak Tim'i futbol antrenmanına sık sık arabayla götürürdü. Tim Slaten koçunu o kadar örnek alıyordu ki cinayetten sadece bir ay sonra çekilmiş takım futbolu fotoğrafını yıllarca gururla yatak odasına astı.

40 YIL ÇÖZÜLEMEDİ

G&ouml;rsel: Lakeland Polisi
Görsel: Lakeland Polisi

Cinayetten sonra, Lakeland müfettişleri bir tecavüz araştırması yaptı ve Linda Slaten'in yatak odası penceresinden, katilin girdiği yerden bir avuç içi izi ele geçirdi.

Dedektifler, Linda'nın tacizci eski kocası Frank Slaten gibi bir dizi şüpheliyi sorgulasa da kimse suçlanmadı.

Çok geçmeden dava 'çözülmemiş vaka' olarak yaklaşık 40 yıl kaldı.

POSTERİ ASILAN KOÇ KATİL ÇIKTI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Ancak DNA teknolojisindeki kayda değer ilerlemeler umudu tazeledi ve dikkatle saklanan bu tecavüz kiti beklenmedik bir şüpheliyi ortaya çıkardı: Joseph Clinton Mills yani Koç Joe.

CBS'e konuşan Tim, bir zamanlar gurur duyarak astığı posterin artık midesini bulandırdığını söyledi. Çünkü tam Tim'in arkasında duran, bir zamanlar güvendiği ve hayran olduğu adam Koç Joe annesinin katiliydi.

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