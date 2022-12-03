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1981'de ABD'de Jeff Slaten ve küçük kardeşi Tim, bir gece Florida polis memurları tarafından uyandırıldı ve kendilerine annelerinin öldürüldüğü söylendi. Polis çocukları dışarı çıkarsa da Tim pijamalarıyla annesinin cansız bedenini gördü. Anne Linda, boğularak öldürülmüş ve tecavüze uğramıştı. Yıllar sonra cinayete yönelik belgesel yayınlayan CBS kanalında ortaya çıkan bilgiler ise korkunç cinayete yönelik bilinmeyen detayları ortaya çıkardı. Cinayetten hemen sonra Jeff ve Tim, büyükanne ve büyükbabalarının yanına taşındı. O ilk korkutucu günlerde tüm aile aynı odada uyudu. Dedeleri aylarca bütün gece pompalı tüfekle nöbet tuttu.

KOÇU ONUN İDOLÜYDÜ Görsel: Lakeland Polisi Birkaç hafta sonra çocuklar okula geri döndü ve Tim, en sevdiği spor olan futbol oynamaya devam etti. Tim o dönem takım arkadaşları ve koçu 'Koç Joe'nun her zaman destekleyici olduğunu söylerken örnek aldığı ismin ise koçu olduğunu vurgulardı. O dönem 20 yaşında olan Koç Joe, cinayetten çok önce rutin olarak Tim'i futbol antrenmanına sık sık arabayla götürürdü. Tim Slaten koçunu o kadar örnek alıyordu ki cinayetten sadece bir ay sonra çekilmiş takım futbolu fotoğrafını yıllarca gururla yatak odasına astı.

40 YIL ÇÖZÜLEMEDİ Görsel: Lakeland Polisi Cinayetten sonra, Lakeland müfettişleri bir tecavüz araştırması yaptı ve Linda Slaten'in yatak odası penceresinden, katilin girdiği yerden bir avuç içi izi ele geçirdi. Dedektifler, Linda'nın tacizci eski kocası Frank Slaten gibi bir dizi şüpheliyi sorgulasa da kimse suçlanmadı. Çok geçmeden dava 'çözülmemiş vaka' olarak yaklaşık 40 yıl kaldı.

POSTERİ ASILAN KOÇ KATİL ÇIKTI Görsel: Associated Press Ancak DNA teknolojisindeki kayda değer ilerlemeler umudu tazeledi ve dikkatle saklanan bu tecavüz kiti beklenmedik bir şüpheliyi ortaya çıkardı: Joseph Clinton Mills yani Koç Joe. CBS'e konuşan Tim, bir zamanlar gurur duyarak astığı posterin artık midesini bulandırdığını söyledi. Çünkü tam Tim'in arkasında duran, bir zamanlar güvendiği ve hayran olduğu adam Koç Joe annesinin katiliydi. Eylül 1981'de ilk kez sorgulandığında, 'Koç Joe' olayı bilmiyormuş numarası yapmış ve Linda ile bir kez dışında hiç tanışmadığını iddia etmişti. Ancak her şeyin ortaya çıkması sonrası tutuklanan 'Koç Joe' ifadesini değiştirerek Linda ile cinsel ilişki yaşadıklarını, rızası dışında bir şey yapmadığını ve ilişki sırasında öldüğünü iddia etti. Ancak savcılar, o gece yaşananların hiçbir şekilde rızaya dayalı olmadığına dair kanıtlar sunarak 'Joe'nun iddialarını çürüttü. 'KOÇ JOE'NUN CEZASI NE OLDU? Nihayetinde, Şubat 2022'de 61 yaşındaki Joseph, cinsel saldırı ve cinayet suçunu kabul etti. Bunu yaparak ölüm cezasından kurtuldu ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda Florida, Union County'de cezasını çekiyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.