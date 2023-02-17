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DÜŞÜYOR! Altın fiyatları son dakika: 17 Şubat 2023 gram altın, yarım altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın kuru güncel rakamlar

Altın fiyatları düşüşte! 17 Şubat 2023 çeyrek ve gram altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Haftanın son iş gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Altının ons fiyatı dün günü 1.837 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.820 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar için çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 17 Şubat 2023 çeyrek ve gram altın fiyatları son durum

Giriş: 17.02.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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