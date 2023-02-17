Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini belirterek, bu durumun merkez bankalarının faiz artırımlarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesini güçlendirdiğini bildirdi.
Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yüzde 82 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamaların altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde cari denge ve ABD'de ocak ayı öncü endeks verilerinin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
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