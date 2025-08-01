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        Haberler Bilgi Yaşam Düşük kalorilerle uzun süreli doygunluk hissi yaşamanızı sağlayacak 10 gıda

        Düşük kalorilerle uzun süreli doygunluk hissi yaşamanızı sağlayacak 10 gıda!

        Formunuzu korumak ya da kilo vermek istiyorsanız, doğru gıdalarla uzun süre tok kalmak mümkündür. Lif, protein ve su açısından zengin, düşük kalorili besinler hem açlık krizlerini önler hem de enerji seviyenizi dengede tutar. İşte diyet listenize ekleyebileceğiniz en etkili 10 tok tutan gıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:30
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        • 1

          Diyette olsanız da gün boyu açlık hissetmeden beslenmek mümkün. Bunun sırrı ise düşük kalorili ama doyurucu gıdalardan geçiyor. Hem sağlığınızı koruyacak hem de sizi uzun süre tok tutacak 10 besini sizin için derledik.

        • 2

          10. KIRMIZI BİBER

          C vitamini deposu olan kırmızı biber, düşük kalorili olmasının yanında lif açısından da zengindir. Çiğ veya hafif fırınlanmış şekilde tüketilebilir.

        • 3

          9. CHIA TOHUMU

          Su ile temas ettiğinde jel kıvamına gelen chia tohumu, mide hacmini doldurarak açlığı geciktirir. Smoothie veya yoğurda eklenerek tüketilebilir.

        • 4

          8. TAVUK GÖĞSÜ

          Yağsız protein kaynağı olan tavuk göğsü, kas yapımını desteklerken uzun süre tokluk sağlar. Izgara veya haşlama yöntemiyle tüketmek en sağlıklısıdır.

        • 5

          7. BROKOLİ

          Lif, vitamin ve mineral açısından zengin brokoli hem bağışıklığı güçlendirir hem de tok tutar. Buharda pişirildiğinde besin değerini korur.

        • 6

          6. SALATALIK

          Neredeyse tamamen sudan oluşan salatalık, düşük kalorisinin yanında ferahlatıcı bir etki sunar. Özellikle ana öğün öncesi tüketildiğinde mideyi doldurur.

        • 7

          5. ELMA

          Lif ve su bakımından zengin elma, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissini uzatır. Ayrıca tatlı isteğini doğal yolla bastırır.

        • 8

          4. YUMURTA

          Protein açısından çok güçlü olan yumurta, özellikle kahvaltıda tüketildiğinde gün boyu açlık hissini azaltır. Haşlanmış veya az yağlı omlet olarak tercih edilebilir.

        • 9

          3. YAĞSIZ YOĞURT

          Protein açısından zengin, kalorisi düşük bir seçenek olan yağsız yoğurt, ara öğünlerde tok kalmanıza yardımcı olur. İçerisine taze meyve ekleyerek tatlı isteğinizi de karşılayabilirsiniz.

        • 10

          2. YEŞİL MERCİMEK

          Bitkisel protein ve lif açısından güçlü bir kaynak olan yeşil mercimek, mideyi uzun süre meşgul ederek tokluk sağlar. Çorbada, salatada veya ana yemeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

        • 11

          1. YULAF

          Tam tahıllı yapısı sayesinde yulaf, lif bakımından oldukça zengindir. Sindirimi uzun sürdüğünden sabah kahvaltısında tüketildiğinde öğlene kadar tok tutar. Aynı zamanda kan şekerini dengeler.

          Fotoğraf kaynak: IStock

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