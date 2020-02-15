15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pegasus Havayolları'nın İstanbul - Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf Havalimanı'na inişinin ardından kule görevlileri uçağın altında duman ve alev gördüğünü söyledi. Bunun üzerine acil terk etme prosedürü uygulandı.
YOLCULAR ACİL TAHLİYE BOTU İLE ÇIKARILDI
Pegasus Havayolları'na ait uçak Düsseldorf Havalimanı'na sorunsuz şekilde inişinin ardından park yerine doğru ilerlemeye başladı. Bu arada kule görevlileri uçağın altında alev ve duman gördüğünü söyledi. İtfaiye ve ambulans ekipleri tedbir amaçlı olay gelirken, pilot olay nedeniyle acil terk etme prosedürü uyguladı. Yolcular patlatılan slide (acil tahliye botu) ile uçaktan tahliye edildi.
PAGASUS AÇIKLAMA YAPTI
Pegasus Havayolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC1003 sefer sayılı TC-CPU kuyruk tescilli uçağımız, bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir."
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