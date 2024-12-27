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        Haberler Bilgi Yaşam Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşler Bahçesi ne zaman çekildi?

        Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo) filmi 27 Aralık Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Aline Brosh McKenna , Cameron Crowe'un kaleme aldığı film Cameron Crowe tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Düşler Bahçesi filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:18
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        • 1

          Başrollerini Matt Damon ve Scarlett Johansson'ın paylaştığı Düşler Bahçesi filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlele buluşuyor. Benjamin Mee'nin aynı adlı kitabından uyarlanan film 2011 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Düşler Bahçesi filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşler Bahçesi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

        • 2

          DÜŞLER BAHÇESİ KONUSU NEDİR?

          Eşini kaybettikten sonra iki çocuğunu yalnız büyütmeye çalışan Benjamin hep beraber yaşadıkları kentten uzakta, doğayla daha baş başa olabilecekleri yeni bir eve taşınmak, yeni bir başlangıç yapmak ister. Fakat taşınmak için seçtikleri ev aslında bir hayvanat bahçesidir! Başta çok şaşırsalar da, bu eve taşınmaya ve terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verirler. Bu hem maddi hem menevi açıdan zorlu ama bir o kadar da tutku dolu bir macera olacaktır...

        • 3

          DÜŞLER BAHÇESİ OYUNCULARI KİMLER?

          Matt Damon

          Scarlett Johansson

          Thomas Haden Church

          Patrick Fugit

          Colin Ford

          Elle Fanning

          Maggie Elizabeth Jones

          John Michael Higgins

          Angus Macfadyen

          Peter Riegert

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