Düşen söndürme uçağı hakkında çarpıcı iddia!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ilıca mevkiinde düşen ve 5’i Rus 3’ü Türk 8 personelin hayatını kaybettiği uçak kazasında çarpıcı iddia Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden geldi.
İHA'nın haberine göre, düşen Rus yapımı Beriev 200 model yangın söndürme uçağının, kazadan 15 dakika önce Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü sınırlarında bulunan Karatepe Aslantaş barajından son kez su aldığı belirtildi. Bu esnada ise uçağın gölde bulunan ve karabatak olarak bilinen kuş sürüsünün içine daldığı, su aldıktan sonra bir süre kalkışta zorlandığı ve motor sesinin değiştiği iddia edildi.
Uçağı Karatepe Aslantaş barajına su almaya inerken görüntüleyen Metin Eğritaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Uçak Karatepe köyü tarafından süzülerek geldi. Suya dalış yaptı. O esnada uçağın tam da su aldığı bölgede 300-400 civarı bizim karabatak dediğimiz kuşlardan oluşan bir kuş sürüsü vardı. Uçak tam da kuş sürüsünün içine daldı. Normalde bu bölgedeki yangınlarda uçaklar bizim buradan su alır. Onun için uçağın nereye indiğini nereden geri yükseleceğini iyi biliyoruz. Fakat bu uçak kuş sürüsüne daldıktan ve suyu aldıktan sonra bir süre kalkamadı. O esnada motor sesi de çok değişti. Zor da olsa kalkmayı başardı. Aradan 10-15 dakika geçti televizyonlarda Kahramanmaraş’ta bizim bu bölgeye yakın olan Ilıca mevkiinde uçak düştü haberini aldık. Düşen uçak son kez bizim buradan su aldı ve kuş sürüsüne daldı. Ben uçağın düşmesine bu kuş sürüsünün sebep olduğunu düşünüyorum."
Uçağın Karatepe Aslantaş barajından su alırken kuş sürüsüne çarptığını evinden izlerken gören Zöhre Eğritaş ise, “Ben bu düşen uçağa çok üzüldüm. Buraya inerken kuş sürüsünün içine daldı. Hatta bu kuşlar bu uçağın başını yiyecek dedim. Az sonra televizyondan izledik ki uçak düşmüş. Normalde uçaklar su almak için geliyor. Eğer bu kuş sürüsü suda ise inmiyor tekrar kalkıyor dolanıyor yeniden geliyor. Ama bu uçak öyle yapmadı direk kuş sürüsünün içine girdi” dedi.
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