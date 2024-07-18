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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Dusan Tadic'ten Sırbistan Milli Takımı'na veda - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic'ten Sırbistan Milli Takımı'na veda

        Fenerbahçe'de top koşturan Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:04
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        Dusan Tadic, milli takımı bıraktı!
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        "Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz..."

        MİLLİ TAKIM KARNESİ

        Sırbistan forması ile 111 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 23 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti.

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