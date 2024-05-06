Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri!

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 bitti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde girdiği haftayı bu puan kaybıyla birlikte 6 puan geride tamamladı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic de müsabakanın ardından açıklamalar yaptı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Puan farkını değerlendiren Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor ki bu maçın öncesinde de bizim elimizde değildi" ifadelerini kullandı.