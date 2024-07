Dusan Tadic: Burada oynamak bizler için ayrıcalık

Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

EDIN DZEKO: BU KULÜBÜN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA BİZZAT GÖRMENİZ VE TECRÜBE ETMENİZ GEREKİYOR

"Fenerbahçe hakkında çok fazla şey duydum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinirliği çok yüksek bir kulüp. Aynı zamanda Türkiye Bosna’ya çok yakın olduğu için Türkiye Ligi maçlarını takip ediyorduk. Burada da oynayan çok fazla Bosnalı oyuncu oldu geçmişte. Dolayısıyla hem ligi hem Fenerbahçe’yi çok iyi bir şekilde biliyordum. Yurt dışında olduğunuz zaman, farklı ülkelerde olduğunuz zaman Türkiye hakkında pek fazla farklı şey duyabiliyorsunuz. Geldikten sonra da benim için sürpriz olacak çok fazla şey vardı. Tabii ki bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum ama bizzat görmeniz ve tecrübe etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu daha da iyi bir şekilde geldikten sonra görüyorsunuz. Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar uzun yıllardır şampiyon olamaması çok üzücü ama bizler zaten bunun için buradayız. Bu sene ve önümüzdeki senelerde başarı elde edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

MERT HAKAN YANDAŞ: BİZİM YAŞADIKLARIMIZI BAŞKALARI YAŞASA BU KADAR DİK VE DİRAYETLİ DURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM. İÇERİDE OLDUKTAN SONRA İNSAN DAHA FAZLA BAĞLANIYOR VE DAHA FAZLA ŞEYLER VERMESİNİ HİSSEDİYOR

"Kulüp olarak bütün branşlarda amatör ve profesyonel inanılmaz bir seviyedeyiz. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen spor kulübüyüz. Zaten bu her şeyi açıklıyor. Ve her branşta şampiyonluğu hedefleyen ve başarıya koşan bir aile olgusu var işlenmiş bir yapı var Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bu da zaten büyüklüğünü gösteriyor. Burada bulunduğunuz her gün taraftar ve camianın oyunculara hissettirdiği şeyler oyuncuların daha çok bağlanmasını sağlıyor. Dışarıdan geldiğiniz zaman tabii ki o aidiyet duygusuyla gelemiyorsunuz ama geldikten sonra burada yaşadığınız her an, size gösterilen ilgi, alaka ve motivasyon kaynağı her şeyi tamamlıyor. Finlandiya’da bir maça gitmiştik 60 yaşında bir amcanın otobüsün peşinden ağlayarak koşmasını gördükten sonra kulübe karşı daha farklı şeyler hissetmeye başlamıştım. Bunun gibi bir sürü örnek var. Hatay’da koşan genç arkadaşımız vardı. Camia gerçekten sadece bir spor kulübü olarak değil, inanılmaz bir topluluk, inanılmaz bir sahiplenme var. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşasa bu kadar dik ve dirayetli duracağını düşünmüyorum. İçeride olduktan sonra insan daha fazla bağlanıyor ve daha fazla şeyler vermesini hissediyor."

DUSAN TADIC: BU KADAR ÇOK BRANŞTA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEK. ’KESİNLİKLE ÇOK AZ KULÜPTE OLAN BİR ŞEY BU. BİZLER ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ, BUNU GÖRMEK ÇOK GÜZEL

"Bu kadar çok branşta başarılı bir şekilde mücadele etmek. ’Kesinlikle çok az kulüpte olan bir şey bu. Bizler çok büyük bir aileyiz, bunu görmek çok güzel. Basketbol, voleybol veya futbol takımları olsun bütün branşlar birbirlerini destekliyorlar gerçekten inanılmaz. Buraya gelmeden önce buranın çok büyük dev bir kulüp olduğunu biliyordum ama geldikten sonra bunu bir kez daha gördüm. Gelmeden önce bana demişlerdi ki ‘oraya gittikten sonra daha çok seveceksin’ ve aynı şekilde böyle oldu. Taraftarlarımızdan çok etkilendim hem evimiz de oynadığımız maçlarda hem de deplasmanlar da gerçekten çok büyük bir destek gösteriyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Zaman zaman düşüşe geçseniz dahi bu destekleri gördükten sonra kendinizi hemen yukarı çekme gayretinde buluyorsunuz ve çok fazla kulüpte olan bir şey değil bu."

EDIN DZEKO: BİZLER VE TARAFTARLARIMIZ ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPALIM Kİ BAŞARILI OLALIM, HEDEFLERİMİZE ULAŞALIM. VE BUNU YAPACAĞIZ

"Taraftarlar bizler için en önemli şey ancak onlarla beraber birlik olmamız gerek ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Bizler, bize bağlı olan durumlarda, maçları kazanıp hedeflerimize ulaşmamız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan istediği şey bizleri inanıp, desteklemeleri tıpkı geçen sezon olduğu gibi. Her zaman işler yolunda gitmeyecek, her şey kolay olmayacak. O zamanlarda taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Futbol hatalar oyunu. Futbolda hatalar olmasaydı gol olmazdı, bizlerde, taraftarlarda ve dışarıdaki insanlarda hata yapabilir. Bu gibi zor anlarda birlik olabilmek çok önemli. Bizim arkamızda olsunlar. 16-17-18 yaşındaki bir genç oyuncu için de bu çok önemli bizler için de çok önemli. Ki ben takımın en yaşlısı olarak, 38 yaşından gün almış biri olarak bunları söyleyeceğim; benim için de çok önemli. Bizler ve taraftarlarımız elimizden gelenin en iyisini yapalım ki başarılı olalım, hedeflerimize ulaşalım. Ve bunu yapacağız."