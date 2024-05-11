Dusan Alimpijevic resmen uzattı! İşte rakamlar ve özel madde

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Beşiktaş Emlakjet'le bu sezon iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi olan Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi resmen uzatıldı.

38 yaşındaki hocanın sözleşmesi, 1+1 yıl olarak yenilenirken maaşının 450 bin Euro olduğu öğrenildi.

EUROLEAGUE ÇIKIŞ MADDESİ YÜKSELTİLDİ! Alimpijevic'in sözleşmesindeki ikinci sezondaki Euroleague çıkış maddesi de revize edildi. Eski sözleşmede 50 bin Euro olan çıkış maddesi, yeni kontratta 150 bin Euro'ya yükseltildi. ARSEVEN DUYURDU Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven imzayı resmen duyurarak şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş Emlakjet Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile karşılıklı olarak yeniden anlaşarak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık. REKLAM Sözleşme şartlarımıza göre ikinci yılda EuroLig çıkış opsiyonunu çıkış tutarında kulübümüz lehine iyileştirme yaparak Beşiktaş’ımızın çıkarlarını koruyarak anlaşmaya vardık. Önümüzdeki yıl EuroCup ve Süper Lig’de Hocamız ile Final Oynayacak bir kadro kurmak için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz. Beşiktaş’ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaşasın Beşiktaş Mücadelemiz."

EUROCUP'TA YARI FİNAL OYNATTI Beşiktaş'ta oldukça başarılı bir sezon geçiren Alimpijevic, siyah-beyazlılara Eurocup'ta yarı final oynatırken normal sezonu da 3. sırada tamamladı. Beşiktaş Emlkajet, özellikle iç sahada gösterdiği performansla taraftarının büyük beğenisini topladı.