Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Dusan Alimpijevic resmen uzattı! İşte rakamlar ve özel madde - Basketbol Haberleri

        Dusan Alimpijevic resmen uzattı! İşte rakamlar ve özel madde

        Beşiktaş Emlakjet, başarılı başantrenörü Dusan Alimpijevic ile sözleşmeyi resmen uzattı. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Sırp hocanın Euroleague için çıkış maddesi de bulunuyor. 450 bin Euro maaş alacak olan Alimpijevic'in 50 bin Euro olan Euroleague çıkış maddesi ise 150 bin Euro'ya yükseltildi

        Giriş: 11.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Emlakjet'le bu sezon iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi olan Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi resmen uzatıldı.

        38 yaşındaki hocanın sözleşmesi, 1+1 yıl olarak yenilenirken maaşının 450 bin Euro olduğu öğrenildi.

        EUROLEAGUE ÇIKIŞ MADDESİ YÜKSELTİLDİ!

        Alimpijevic'in sözleşmesindeki ikinci sezondaki Euroleague çıkış maddesi de revize edildi. Eski sözleşmede 50 bin Euro olan çıkış maddesi, yeni kontratta 150 bin Euro'ya yükseltildi.

        ARSEVEN DUYURDU

        Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven imzayı resmen duyurarak şu ifadeleri kullandı:

        Beşiktaş Emlakjet Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile karşılıklı olarak yeniden anlaşarak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık.

        REKLAM

        Sözleşme şartlarımıza göre ikinci yılda EuroLig çıkış opsiyonunu çıkış tutarında kulübümüz lehine iyileştirme yaparak Beşiktaş’ımızın çıkarlarını koruyarak anlaşmaya vardık.

        Önümüzdeki yıl EuroCup ve Süper Lig’de Hocamız ile Final Oynayacak bir kadro kurmak için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz.

        Beşiktaş’ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

        Yaşasın Beşiktaş Mücadelemiz."

        EUROCUP'TA YARI FİNAL OYNATTI

        Beşiktaş'ta oldukça başarılı bir sezon geçiren Alimpijevic, siyah-beyazlılara Eurocup'ta yarı final oynatırken normal sezonu da 3. sırada tamamladı. Beşiktaş Emlkajet, özellikle iç sahada gösterdiği performansla taraftarının büyük beğenisini topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Habertürk Anasayfa