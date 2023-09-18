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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme açıklaması

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklama yaptı.

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 18.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:04
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        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
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        Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

        "39 MİLYON EURO BÜTÇE"

        Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Divan'da Erden Timur açıkladı, ilk 16'ya giren takımların maaş bütçesi 200-250 milyon euro civarında. Çeyrek final oynayanların maaş bütçesi 300 milyon civarı. Galatasaray bu sene net 39 milyon euro bütçeyle bu sahada mücadele edecek.

        "KOPENHAG İÇİN HAZIRIZ"

        Biz şuna inandık, Galatasaray'ın özelliği, vizyonu, amaçları sadece bütçeyle değil ama Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı mücadele göstereceğinden herkes emin. Alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız. Ülkemizi, taraftarlarımızı temsil edeceğiz. Taraftarlarımızdan zaten büyük bir destek var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için Türk halkından, herkesten, sponsorlardan büyük destek alıyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımız Kopenhag ile, hazırız. Odaklandık. Çarşamba günü tüm taraftarları bekliyorum. Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim.

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        "SPONSORLUKLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

        Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarı çıktı. Geçen seneyle kıyaslanmayacak seviyede taraftarlarımızın, kurumların Galatasaray'a ilgisi çok büyük. Futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli, yıldız oyuncuların çokluğu bu seviyede büyük bir talep karşılaştırdı. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesislerimiz'in kaba inşaatı bitti. Geçen gün Divan Kurulu toplantısını orada yaptık. Yaklaşık 14.500 m2 kapalı alanı olan çok büyük bir tesis. Yıl sonuna doğru veya biraz geçen bir sürede Florya'daki yerleşkeyi buraya taşımak istiyoruz. Son derece süratli bir inşaat safhası geçiriyoruz. Tüm sponsorlardan bu manada destek istiyoruz.

        "25 YILI ETKİLEYECEK"

        Florya projesinin yapılması için buranın süratle yapılması lazım. Florya boşaltılmalı ki inşaat başlasın. Galatasaray'ın 25 yılını etkileyecek bir proje olacak. Florya'daki projemizde sponsorlarımızdan gereken desteği isteyeceğiz, Kemerburgaz'da da isteyeceğiz. Bugünkü sponsorluğun şorttaki reklam ile sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Ne tür destek vereceklerini oturup tartışacağız.

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        "HER SEKTÖRDEN DESTEK GELİYOR"

        Bir şeyi vurgulamadan geçmek istemiyorum. Galatasaray, Türkiye'nin çok önemli bir markası, çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. Yapılan sponsorluklar her sektörden. Galatasaray'ın taraftarının teveccühü, formadaki yazılarda zaten belli oluyor. Dolayısıyla bir tek kuruma, kişiye bağlı bir kulüp değiliz.

        OKAN BURUK SÖZLERİ

        Okan Hoca, 11-12 yaşlarından itibaren Galatasaray'dan yetişmiş, başarılarla dolu geçmişi olan biri. Kendisini geçen sene davet ettik yönetime gelince. Galatasaray'da işler böyle değil. Galatasaray başka bir format. Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette imkanlar seviyesinde maddi ve manevi destek verilecek. Okan Hoca, Galatasaray'ın çocuğu. Tartışma olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Fedakar biçimde 'siz ne diyorsanız odur başkanım' dedi. Bunu biz yönetim olarak çok iyi anlıyoruz. Bu Galatasaray duruşudur. Okan Hoca ile Galatasaray yönetimi arasında problem olabilecek bir durum söz konusu değil.

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