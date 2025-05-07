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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de ve IWBF EuroCup 1'de şampiyon olan Galatasaray Fuzul takımı için düzenlenen etkinlikte konuştu. Dursun Özbek, şampiyonluk ve Victor Osimhen sorusunu yanıtladı. İşte Özbek'in açıklamaları...

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        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:33
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        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul’da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de ve IWBF EuroCup 1’de şampiyon olan Galatasaray Fuzul takımı için düzenlenen etkinlikte konuştu.

        "ŞAMPİYONLUKLA İLGİLİ BİTMİŞ BİR ŞEY YOK"

        Özbek, "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig 1 kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Lig aritmetik olarak sonuçlanmamıştır. Sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet içinde bulunmayacağız. Söylenmesini dahi istemiyorum.

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        "MAYISLAR GALATASARAY'INDIR"

        O itibarla bu cumartesiden itibaren bütün maçlarımıza aynı konsantrasyonla aynı ihtimamla çıkacağız. Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. 'Mayıslar Galatasaray'ındır!' mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız.

        Ben ve arkadaşlarım, bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla, teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetl şekilde çalışıyoruz." dedi.

        OSIMHEN AÇIKLAMASI

        Victor Osimhen transferi hakkında konuşan Özbek, "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır.

        Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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