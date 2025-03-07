Dursun Özbek sahaya iniyor!

Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkı 4’e inen Galatasaray’da Başkan Dursun Aydın Özbek de sahaya indi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Başkan Özbek camiadaki panik havasını dağıtmak için kolları sıvadı.

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Kasımpaşa beraberliği sonrasında Kemerburgaz’a giden Özbek teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tam destek verdi.

Başkanın son günlerde spekülasyonlara konu olan primlerle ilgili gerekenin yapılacağı mesajı futbolcular üzerinde olumlu bir hava yarattı.

Geçen iki sezonda Florya’daki aile ortamını özleyen futbolcularla da görüşen Özbek takımın konsantrasyonunu tutmak için de sürece daha yakından dahil olma kararı aldı.

Aralarında eski başkanların da yer aldığı camianın önde gelen isimleriyle sık sık görüşen Özbek yaptığı fikir alışverişi sonrasında hem saha içi hem de saha dışı konularda bazı kararlar aldı.

Başkan Özbek, Antalya kampının sadece futbolcular ve doğrudan futbolcularla ilgilenen personellerin oluşturduğu dar bir kadroyla yapılması yönünde talimat verdi.

Diğer yandan Başkanın son günlerde çokça iddia edilen Sportif AŞ’ye dışarıdan bir atama yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

Bu sezon şehir dışı deplasmanlarına gitmeyen Özbek’in Alanya müsabakasını tribünde takip etmeyi planladığı belirtildi.

Bundan sonraki süreçte Kemerburgaz’a adeta kamp kuracak olan başkan Özbek tesislerde kendisine bir oda hazırlatılmasını da istedi.