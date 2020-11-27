Durdurulmak istenen kamyonet polis aracına çarptı, bir polis memuru yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Elazığ kara yolunda takibe aldıkları 44 AAE 678 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Kamyonet sürücüsü, Eğil kavşağının 2'nci kilometresinde kamyoneti polis aracının üzerine sürdü.

Ekip aracında bulunan bir polis memuru ağır yaralandı.

Yaralanan polis Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.