Durduk yere yolda yürüyen genç kızın burnunu kırdı!

Bursa'da bir kişi, güpegündüz yolda yürüyen abla kardeşe saldırdı. Ablanın burnunun kırıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Akılalmaz olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert D., güpegündüz alışverişten dönen ve tanımadığı abla kardeşe sebepsiz yere yumruk attı. Talihsiz kadın ne olduğunu anlamadan kanlar içerisinde yere yığıldı. Kardeşi ise çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
ABLANIN BURNU KIRILDI
Olayı gören mahallenin gençleri Mert D.'yi linç etmek istedi. Cadde esnafı, linç edilmek istenen şahsı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırılan genç kızın ilk müdahalesini yaparak Kestel Devlet Hastanesi'ne götürüp tedaviye aldı. Yaralanın genç kızın kısa süre sonra nişanlanacağı ve bu sebeple alışverişe çıktığı esnada olayın yaşandığı öğrenilirken, yaşanan o dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ
Kahvehane sahibi tarafından polise teslim edilen Mert D. ise gözaltına alındı. Mert D.'nin daha önce de başka bir kadının arkasından yaklaşarak yumruk attığı ve kaçtığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Mert D.'nin, kısa süre önce bir diş hekimini tırnak makasıyla yaraladığı, bölgedeki bir lisede eğitim gören öğrenciyi ise bıçakla yaraladığı, kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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