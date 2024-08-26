Durağan'da makine desteği

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Sinop'ta, Vali Mustafa Özarslan’ın talimatıyla ilçede üretim ve hayvancılık yapan çiftçilerin desteklenmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Durağan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çiftçilere, emek gücünü azaltmak ve tasarruf sağlamak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt sağım makinesi, hamur yoğurma makinesi, erişte kesme makinesi, tarhana öğütücü ile salça yapma ve meyve sıkma makinelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.