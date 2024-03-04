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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Dur" ihtarına uymadı! Sinop'ta alkollü sürücü polis aracına çarptı! - Son dakika haberleri

        "Dur" ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı!

        Sinop'un Ayancık ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilin iki araca çarpması sonucu 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü E.Ç. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:21
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        "Dur" ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı!
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        Sinop'ta olay, Ayancık ilçe merkezinde yaşandı. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, E.Ç'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

        "DUR" İHTARINA UYMADI 2 ARACA ÇARPTI

        AA'da yer alan habere göre ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan E.Ç'nin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Ayancık köyü mevkiinde önce karşı yönden gelen başka bir otomobile, ardından polis aracına çarptı.

        1'İ POLİS, 3 KİŞİ YARALANDI

        Kazada 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü E.Ç. gözaltına alındı.

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        #Sinop
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