"Dur" ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı!
Sinop'un Ayancık ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilin iki araca çarpması sonucu 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü E.Ç. gözaltına alındı
Sinop'ta olay, Ayancık ilçe merkezinde yaşandı. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, E.Ç'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
"DUR" İHTARINA UYMADI 2 ARACA ÇARPTI
AA'da yer alan habere göre ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan E.Ç'nin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Ayancık köyü mevkiinde önce karşı yönden gelen başka bir otomobile, ardından polis aracına çarptı.
1'İ POLİS, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü E.Ç. gözaltına alındı.