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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!

        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!

        İstanbul'da, polis ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki 2 araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymadan kaçan otomobildekiler, bir süre sonra araçları bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin kovalamasıyla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E., polis memurunun silahını almaya çalıştığı sırada açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet E. kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:33
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        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
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        İstanbul Arnavutköy'de olay, dün saat: 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Azimli Sokak'ta meydana geldi.

        "DUR" İHBARINA UYMADILAR İDDİASI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine iki araca dur ihtarında bulundu. Şüpheliler Ahmet E. (26) ve Y.Ö (29) ihtara uymayarak kaçtı.

        POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

        Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı.

        ARBEDEDE AÇILAN ATEŞLE YARALANDI

        Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

        Araçlarda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

        Şüpheli Y.Ö. gözaltına alınırken, görevli polis memurları S.E. ve E.K hakkın adli işlem başlatıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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