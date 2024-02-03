Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!

İstanbul Arnavutköy'de olay, dün saat: 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Azimli Sokak'ta meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine iki araca dur ihtarında bulundu. Şüpheliler Ahmet E. (26) ve Y.Ö (29) ihtara uymayarak kaçtı.

Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı.

ARBEDEDE AÇILAN ATEŞLE YARALANDI

Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.