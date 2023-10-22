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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı

        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı

        Burdur'un Bucak ilçesinde uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 2 polise ve 2 kişiye çarpıp yaraladı. Kaçan sürücü jandarmanın çalışması sonrası yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:01
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        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
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        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ramazan Selen Bulvarı Türkerler Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişiye çarparak kaçtı.

        DHA
        DHA

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        PLAKA GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

        DHA
        DHA

        Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda aracın plakasının 34 EZT 656, sürücüsünün de Yunus Emre K. olduğu güvenlik kameralarından tespit edildi. Yunus Emre K., ilçeye bağlı Karaseki köyünde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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        İHA
        İHA

        Yaralı polis memurlarından Hasan D.'nin kolunda ve ayağında, Ali Osman S.'nin de ayağında kırık olduğu belirtildi.

        Polis memurlarının tedavileri sürerken, yaralanan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İHA
        İHA

        Olayı duyan polis memurlarının meslektaşları ve bir grup vatandaş olay yerinde toplandı.

        Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Haberin görseli: İHA

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        #Burdur
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