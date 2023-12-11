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        Haberler Televizyon Dünyayı Ardında Bırak konusu nedir ve uyarlama mı? Netflix Dünyayı Ardında Bırak oyuncuları kimler?

        Dünyayı Ardında Bırak konusu nedir ve uyarlama mı? Netflix Dünyayı Ardında Bırak oyuncuları kimler?

        Başrollerinde dünyaca ünlü oyuncular Julia Roberts, Mahershala Ali ve Ethan Hawke'in yer aldığı yeni Netflix filmi Dünyayı Ardında Bırak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündem oldu. Orjinal adı Leave the World Behind filminin konusu, oyuncuları ve uyarlama olup olmadığına dair detayları derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:22
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        • 1

          Rumaan Alam'ın 2020 tarihli romanından uyarlananan Dünyayı Ardında Bırak filmi, Netflix'te gösterime girdi. Son zamanların en çok ilgi uyandıran filmlerinden biri olmayı başaran ve Tesla sahnesiyle de oldukça ciddi tartışmalar başlatan filmin konusu ve oyuncularına dair bilgileri derledik...

        • 2

          DÜNYAYI ARDINDA BIRAK OYUNCULARI KİMLER?

          Sam Esmail'in yazıp yönettiği gerilimde Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon, Myha'la Herrold, Farrah Mackenzie ve Charlie Evans rol alıyor.

        • 3

          DÜNYAYI ARDINDA BIRAK KONUSU NEDİR?

          Genç bir çift, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta sakin bir tatil geçirmek için Long Island'ın ücra bir köşesinde bir ev kiralar. Eve gittiklerinder her şey yolundadır ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri kapıda belirir.

          New York'ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri felç ettiğini, bu nedenle eve dönmek zorunda kaldığını belirtir. Ancak ev sahibinin dedikleri gerçekten doğru mudur? Telefon, televizyon veya internetin olmaması kiracıları arafta bırakır. Onlar, ev sahiplerine gerçekten güvenebilecekler midir?

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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