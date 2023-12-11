Dünyayı Ardında Bırak konusu nedir ve uyarlama mı? Netflix Dünyayı Ardında Bırak oyuncuları kimler?

DÜNYAYI ARDINDA BIRAK KONUSU NEDİR?



Genç bir çift, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta sakin bir tatil geçirmek için Long Island'ın ücra bir köşesinde bir ev kiralar. Eve gittiklerinder her şey yolundadır ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri kapıda belirir.



New York'ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri felç ettiğini, bu nedenle eve dönmek zorunda kaldığını belirtir. Ancak ev sahibinin dedikleri gerçekten doğru mudur? Telefon, televizyon veya internetin olmaması kiracıları arafta bırakır. Onlar, ev sahiplerine gerçekten güvenebilecekler midir?