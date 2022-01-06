"Hatta hemen hemen Eyfel Kulesi ile aynı dönemde yapılıyor. O yüzden de o dönemde Avrupa'da ve özellikle Asya'da demirden birçok kilise yapılıyor. Bunun sayısı iki ya da üç değil, 8-9'a yakın kilise var, halen de var. Birçoğu atıl durumda, kullanılmıyor. Fakat yanlış hatırlamıyorsam Filipinler'de aynı isimle bir kilise daha var, Katolik kilisesi, demirden ve çok daha büyük.