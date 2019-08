1000 yıl önce yazıldığına inanılan Japon destanı Genji'nin Hikayesi'nin dünyanın ilk romanı olduğu iddia edildi. Japon yazar Murasaki Shikibu tarafından kaleme alınan roman, Prens Hikaru Genji'nin hareketli aşk hayatını ele alıyor.

1925 yılında Arthur Waley tarafından İngilizceye çevrilen roman, Virginia Woolf tarafından British Vogue dergisinde eleştirilmiş ve bu noktadan sonra uluslararası edebiyatta dikkate değer bir konuma ulaşmıştı.

Sanat tarihçilerinin Genji'nin Hikayesi'nden daha önce başka romanların olup olmadığı tartışmalarına rağmen, Genji'nin Hikayesi'nin eşi benzeri görülmemiş olduğunu düşünüyor.

Henüz Türkçe'ye çevrilmemiş olan romanın İngilizce çevirisi yaklaşık bin 300 sayfadan oluşuyor. Genji'nin Hikayesi, düz yazı bir edebi eser olmasının yanı sıra bulunan ilk örneğinde hikayeler resimlerle beraber tasvir ediliyor.

YAZARI KADIN, KONUSU AŞK

Bir prensin aşk ve saray hayatının anlatıldığı Genji'nin Hikayesi'nin en eşsiz yönlerinden birisi, romanın bir kadın tarafından yazılmış olmasıdır. Orta sınıf aristokrat bir ailede doğan Murasaki Shikibu'nun o dönemde imparatoriçenin yardımcısı olduğu düşünülüyor. Shikibu'nun bu sayede Prens Genji'nin hayatına giren kadınları, romanında detaylı bir şekilde tasvir ettiği düşünülüyor. Sarayda, bir nevi harem sayılan kadınlara özel olan salonlarda, Shikibu'nun Genji'nin Hikayesi gibi birçok edebi eseri ürettiğine inanılıyor.

400 KARAKTER BULUNUYOR

54 bölümden oluşan Genji'nin Hikayesi'nde yaklaşık 400 karakter yer alıyor. Roman, ana karakter, Japonya'da Heian döneminde (794-1185) yaşamış ikinci prens Hikaru Genji'nin ailesinin tanıtılmasıyla başlıyor. Genji'nin o dönemde imparatorun gözdesi olan fakat aristokrat olmayan annesi, Genji'yi doğururken ölüyor. İmparator, ölen gözdesine verdiği ilgiyi doğan oğluna veriyor ve siyasetin yeni doğan prensi kirletmesini istemediği için Genji'yi veliahdı olarak seçmiyor. İmparatorun veliahdı olmadığı için de çocuk Gen klanının başına geçiriliyor ve böylece Genji adını alıyor.

Genji 9 yaşındayken kendisinden 5 yaş büyük olan, imparatorluğun güçlü ailelerinden birisi olan Fujitsubolar'ın prensesine aşık oluyor. 3 sene boyunca her gün prensesin kapısının önüne gidip aşkını ilan ediyor, fakat 12 yaşına girdiği gün, Genji'nin abisi olan imparator veliahdı ile evlenmeyi isteyen Aoi no Ue ile evlendiriliyor.

Aoi no Ue, Genji'yi seven bir kadın tarafından öldürülüyor ve Genji sahip olduğu ve değer verdiği her şeyi kaybediyor. Saray halkı tarafından hakkında yapılan dedikodular yüzünden zor zamanlar geçiren Genji, kendisini ve aşkı aramaya devam ediyor.

Günümüzde Japonya'da hala birçok esere ilham kaynağı olmaya devam eden Genji'nin Hikayesi, aynı zamanda Japon lise müfredatında yer alıyor.