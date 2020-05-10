Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri

Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar, annelerinden aldıkları ve unutmadıkları en iyi öğütleri dile getiriyor.
Akıllı ve tecrübeli annelerin çocuklarına verdiği en iyi öğütleri öğrenmek için Quora adlı anket sitesine başvurduk. Aldığımız yanıtlar şunlar oldu:
Avukat Antone Johnson annesinden duyduğu şu basit sözlerin hayat dersiyle dolu olduğunu söylüyor: "Sen dünyanın merkezinde değilsin. Fişini al, sıraya gir."
Johnson'un annesi ona, herkesin kendi yaşamının kendisi açısından önemli olduğunu öğretmişti. Johnson bu düşüncenin özellikle uzlaşma, paylaşma ve başkalarıyla yaşamayı öğrenen çocuklar açısından önemli bir ders olduğunu söylüyor.
"Yaşamınızı adım adım takip edip size nasihat verecek edebiyat eleştirmeniniz olmuyor. Başkaları kendileriyle meşgul olduğundan sizin yanlışlarınıza pek dikkat etmiyor" diyen Johnson, annelerin bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor.
Shannon Holman ise internetin olmadığı zamanlarda büyüdüğü için anne-babasının kendisine en fazla verdiği öğütün "kendin bak, bul" olduğunu belirtiyor.
Ailesinin ansiklopedi seti alacak parası olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Holman, "o zamanlar dünya bizi de içine alacak kadar geniş ve her şeyi bilmeyi gerektirmeyecek kadar büyük olduğu için de şanslıydık" diyor.
"1983'ün Dünya Ansiklopedisi'nde her sorunun cevabını bulamadıysam da, soru sormanın ve her şeyin cevabını bilmemenin normal olduğunu öğrendim. Bugüne kadar öğrendiğim en önemli ders de bu olmuştur" diyor Holman.
Stephanie Vardavas ise Quora'ya yazdığı notta, henüz küçük bir çocukken annesinin, bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamanın yolunu öğrettiğini anlatıyor. "O kişinin tezgahtar, garson gibi başkalarına hizmet eden ve kendisini savunacak durumda olmayan insanlara nasıl davrandığına bak" dermiş annesi.
"Yüzde 100 haklı çıktı. Bu dersi hiç unutmadım ve insanları anlamada çok işime yaradı" diyor Vardavas.
Senarist Ken Miyamoto, ailesinde herkesin birbirini çok sevse de farklı görüşte olduklarını ve bu yüzden bazen şiddetli tartışmaların çıktığını, annesinin arada kaldığını ifade ediyor.
"Birkaç yıl önce babam, erkek kardeşim ve benim aramda çıkan bu büyük tartışmalardan birinde annem bana 'Haklı mı çıkmak istiyorsun, yoksa ilişkinin olmasını mı?' diye sordu" diyor Miyamoto.
Şimdi bile benzer bir durum olduğunda bu sözleri hatırladığını söyleyen Miyamoto "Hayatta hep haklı çıkmak isterseniz hiçbir ilişkiniz kalmaz" uyarısında bulunuyor.
Michelle Roses evlilik töreni sırasında kayınvalidesinin kulağına fısıldadığı sözleri aktarıyor hayat dersi olarak: "Eğer bir erkek karnını doyurmak için bir sandviç bile yapamıyorsa bırak aç kalsın."
NOT: Bu makale BBC Türkçe'de ilk olarak 1 Şubat 2016'da yayımlandı.
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