KORE’DE NE KADAR BEYAZ TENLİYSEN O KADAR GÜZEL VE ZENGİNSİN!

Asyalılar için beyaz ten algısı hem zenginliğin hem de güzelliğin temsilcilerinden birisi. Özellikle Koreliler ciltlerini beyazlatmak ve kusursuz göstermek için birçok güzellik yöntemi geliştirmiş durumda. Beyaz cilt algısı Koreli olmayan veya beyaz cilde sahip olmayan vatandaşlar arasında ırkçılık ayrımına düşürecek kadar ciddi bir konu aslında.