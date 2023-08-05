Dünyanın en zeki 5 hayvanı
Hayvanlar alemi her şekilde büyüleyici bir yer olsa da bazı hayvanlar zekâları ile öne çıkıyor. İnsanlara benzeyen özellikleri ve davranışlarıyla hâlâ birçok araştırmacının temel konusu olmaya devam ediyorlar.
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1. ŞEMPANZELER
Şempanzeler ve bonobolar, karmaşık sosyal hiyerarşilere sahip son derece zeki yaratıklardır. DNA'larının yüzde 98.7'sini insanlarla paylaştığı düşünüldüğünde, bu gerçekten şaşırtıcı değil.
Şempanzeler, çok çeşitli alet kullanmalarıyla ünlüdür ve her iki tür de mükemmel problem çözücülerdir.
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2. YUNUSLAR
Yunuslar, insan davranışını taklit edebilen, problem çözebilen, başkalarına öğretebilen ve öz farkındalık gösterebilen canlılardır.
Hem balinalar hem de yunuslar insanlardan daha büyük beyinlere sahiptir -vücut oranları daha yüksek olduğu için- ve ekolokasyon ile nesnelerin yerini belirleyebilirler.
Araştırmacılar ayrıca, deniz kabuklarını ve diğer okyanus nesnelerini oyuncak olarak kullanmak da dâhil olmak üzere, kendilerini eğlendirmek için etrafta oynayan yunusları belgelemeyi başardı.
Son olarak, yunuslar gelişmiş iletişim sistemlerine de sahiptir. Hatta bazı yunus türleri birbirlerini tanımlamak için isme benzeyen benzersiz ıslıklar kullanırlar.
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3. AHTAPOTLAR
Ahtapotlar, hayvanlar aleminin sekiz kollu sihirbazlarıdır ve olağanüstü bir şekilde insan esaretinden kurtulma yetenekleri vardır. Ancak uzmanlar ahtapotların sadece akıllı olmadığını aynı zamanda farkındalıklarının da yüksek olduğunu söylüyor. Yani bir ahtapot normal çevresi dışındaysa bunu hemen algılayabilir ancak diğer balıklar bu farkındalığa sahip değildir.
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4. KÖPEKLER
Hepimiz evcil hayvanlarımızın ne kadar akıllı olabileceğini biliyoruz. Köpekler, istedikleri şeyi alabilmek için sahibini manipüle edebiliyor.
Ayrıca araştırmacılar, köpeklerin serebral kortekslerinde kedilerden iki kat daha fazla nöron olduğunu keşfettiler, bu da onlara bilişsel bir avantaj sağlayarak daha kolay eğitildikleri anlamına geliyor.
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5. ORANGUTANLAR
2018 yılında orangutanların, insanlar gibi konuşabildiğine dair bir gözlem yapıldı. Bildirilerine göre; orangutanlar yırtıcı bir hayvan gördüklerinde öpücük sesine benzer bir ses çıkarıyor ve daha sonra bu sesi kullanarak, yavrularına yırtıcı hayvanları öğretiyor. Bu özellik, orangutanların tıpkı insanlar gibi geçmişten konuşabildiğini gösteriyor.
Kaynak: Science Focus