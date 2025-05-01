Dünyanın en yaşlı kadını belli oldu | Dış Haberler

Dünyanın en yaşlı kadını belli oldu | Dış Haberler

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 115 yaşında ‘dünyanın en yaşlı kadını’ ve ‘yaşayan en yaşlı insan’ unvanlarını kazandı.

Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’ın hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu unvana ulaşan en genç kişi oldu.

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.