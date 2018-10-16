16 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Rusya'da yaşayan 129 yaşındaki Koku Istambulova, hayatı boyunca bir gün bile mutlu olmadığını ve uzun yaşamın kendisine Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğunu söylüyor.
128 yılın ardından son derece yorgun hisseden ve bu zamana kadar neden yaşadığına anlam veremeyen Koku Istambulova, "Dünyada hiçbir mutlu günüm olmadı. Hayatımda tek bir gün bile mutlu olmadım. Her zaman çok çalıştım ve bahçe işleriyle uğraştım. Yoruldum. Uzun yaşam bana tanrının bir armağanı değil cezası."
Istambulova, Rusya'da Sovyetler Birliği devrimi gerçekleştiğinde 28 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 56, Sovyetler Birliği çöktüğünde ise 103 yaşındaydı.
İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi tanklarının köyüne nasıl girdiğini ve evinin önünde geçtiğini hala hatırlıyor. Nazilerin yenilgiye uğramasının ardından Nazilerle işbirliği suçlamasıyla Stalin tarafından Kazakistan ve Sibirya'ya sürülen Çeçen halkından biri olan Istambulova da sınır dışı edilmiş.
Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise Koku Istambulova, "Spor yapan, özel şeyler yiyen ve vücuduna özen gösteren insanlar görüyorum fakat bu zamana kadar nasıl yaşadığıma dair hiçbir fikrim yok." yanıtı veriyor.
Aile trajedisi hakkında pek fazla konuşmak istemeyen Koku Istambulova, biri 6 yaşında olan birçok çocuğunun ölümüne tanıklık etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!