1990 yılından beri halktan gelen önerilerle yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini belirleyen TC Candler'ın listesinde Barış Arduç 31. sırada, Çağatay Ulusoy ise 23. sırada yer aldı. Listenin ilk 50'sinde yer alan isimleri sizler için bir araya getirdik.