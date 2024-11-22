Dünyanın 'en uzun ve en kısa kadını' bir arada

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü kutlamaları dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da buluştu.

27 yaşındaki Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi ve 30 yaşındaki Hintli oyuncu Jyoti Amge, görüşmede yaşam deneyimlerini paylaştı.

Gelgi, boy farkı nedeniyle çoğu zaman göz teması kurmakta zorlansalar da tanıştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Ortak noktalarımız var; ikimiz de makyaj yapmayı, kişisel ve tırnak bakımını seviyoruz" dedi.

Amge ise "Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum. Rümeysa ile konuşurken kendimi çok rahat hissettim" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en uzun kadını Gelgi, 2 metre 15 santimetre, dünyanın en kısa kadını Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.