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        Haberler Yaşam Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

        Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

        ABD'de yaşayan Kevin adındaki Danua cinsi köpek, yakın zamanda Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun köpeği seçilmişti. Guinnes Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamaya göre Kevin hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:06
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        Dünyanın en uzun köpeği öldü
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        ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 1 metre boyundaki Danua cinsi köpek Kevin, geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart'ta dünyanın en uzun köpeği ünvanını kazandı.

        AMELİYAT SIRASINDA ÖLDÜ

        Dün yapılan açıklamaya göre, Kevin geçirdiği bir ameliyat sonrasında öldü. Açıklamada, "Dünyanın en uzun köpeği Kevin'in, rekorunun açıklanmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

        GENELLİKLE 76 SANTİMETRE OLDUĞU BİLİNİYOR

        Danua cinsi köpeklerin genellikle 76 santimetre olduğu biliniyor.

        Guinnes Dünya Rekorları 13 Haziran'da Kevin'in ailesiyle yaşadığı evi ziyaret etmiş ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni toplamıştı.

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        #Dünyanın en uzun köpeği
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