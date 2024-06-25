Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 1 metre boyundaki Danua cinsi köpek Kevin, geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart'ta dünyanın en uzun köpeği ünvanını kazandı.

AMELİYAT SIRASINDA ÖLDÜ

Dün yapılan açıklamaya göre, Kevin geçirdiği bir ameliyat sonrasında öldü. Açıklamada, "Dünyanın en uzun köpeği Kevin'in, rekorunun açıklanmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.