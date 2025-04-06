"Dünyanın en uzun adamı" uçurtma uçurdu

"TEK GÖKYÜZÜ TEK DÜNYA"

Şenliği düzenleyen Mungan ise uçurtma uçurmanın Mardin'de bir gelenek olduğunu belirterek, kentte 7'den 70'e herkesin uçurtmaları çok sevdiğini söyledi. Mungan, 2016 yılında kentte arkadaşlarıyla düzenlediği bu etkinliğe artık çok sayıda kişinin katıldığını belirterek, "Mardin halkı baharın gelmesiyle yılda birkaç kez büyük bir alanda toplanıp uçurtma uçuruyor, stres atıyor. Biz de buna vesile oluyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki kültürel değerleri, objeleri, hikayeleri uçurtmalarıma yansıtıyorum. Birkaç arkadaşımla başlattığımız etkinlik, binlerce kişi haline geldi. Herkes mutlu. Tek gökyüzü tek dünya” şeklinde konuştu.