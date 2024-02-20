Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABDnin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009da Guinness Rekorlar Kitabına giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvinede bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.
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Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.
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Kösen ve Amge, ABDli bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angelesa gidecek. Sultan ve Jyotinin buluşması, ABDli bir prodüktör tarafından kayda alınacak.
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İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018de başkent Kahirede bir araya gelmiş, Giza Piramitlerini ziyaret etmişti.
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