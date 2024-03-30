Dünyanın en soğuk şehrinde 250 bin kişi yaşıyor: İşte Dünya'nın en soğuk yerleri!

Genel olarak, Dünya'nın ortalama sıcaklığı eksi 25 derece 45 derece arasında değişir. Fakat bazı noktalarda bu sıcaklıklar korkutucu derecede düşebilir. Peki, dünyada kaydedilen en düşük sıcaklığın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte o şehirler…