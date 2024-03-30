Dünyanın en soğuk şehrinde 250 bin kişi yaşıyor: İşte Dünya'nın en soğuk yerleri!
Dünya üzerinde buz tutmuş ve bu yüzden hiçbir canlı yaşamının bulunmadığı pek çok ürpertici yer var. Fakat bazıları buzla kaplı olsalar bile yaşam orada devam ediyor. Güney Kutbu'ndan Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar sıcaklıklar bazen kemik dondurucu seviyeye gelebilir. Peki insanlar bu hava koşullarında nasıl yaşıyor? İşte, dünyanın en soğuk yerleri!
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Genel olarak, Dünya'nın ortalama sıcaklığı eksi 25 derece 45 derece arasında değişir. Fakat bazı noktalarda bu sıcaklıklar korkutucu derecede düşebilir. Peki, dünyada kaydedilen en düşük sıcaklığın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte o şehirler…
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DÜNYANIN EN SOĞUK YERİ NERESİDİR?
Doğu Antarktika Platosu, Antarktika – Eksi 98 derece!
Doğu Antarktika'daki buzlu bir platoda sıcaklıklar eksi 98 dereceye kadar düşebilir ve bu da burayı dünyadaki en soğuk yer haline getirir.
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ŞİMDİYE KADAR KAYDEDİLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK NEYDİ?
Vostok Araştırma İstasyonu, Antarktika – Eksi 89,2 derece!
Doğu Antarktika Platosu'nun rekor düşük sıcaklıkları 10 Ağustos 2010'da belirlenmeden önce Vostok Araştırma İstasyonu, en düşük sıcaklıklar açısından dünya rekorunu elinde tutuyordu. 21 Temmuz 1983 yazında güney yarımkürede on günlük bir süre boyunca hava durumu verileri eksi 89,2 derece soğukluk kaydetti.
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KALICI OLARAK YAŞANILAN EN SOĞUK YER NERESİDİR?
Oymyakon, Rusya – Eksi 71,2 C!
Doğu Sibirya'daki Oymyakon köyü, Dünya üzerinde kalıcı olarak yaşanılan en soğuk yer olarak biliniyor. Yakınındaki termal kaynak nedeniyle adı "donmayan su" anlamına geliyor. Şehir başlangıçta sürülerini su için kaynağa getiren ren geyiği çobanlarının varış noktasıydı.
Oymyakon'da ortalama kış sıcaklıkları eksi 50 dereceye kadar ulaşır. Şehrin kayıtlara geçen en soğuk günü, sıcaklığın eksi 71,2 dereceye düştüğü 1924 yılında yaşandı.
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KUZEY YARIMKÜREDE KAYDEDİLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK NEDİR?
Klinck Hava İstasyonu, Grönland — Eksi 69,6 derece!
Kuzey Kutup Dairesi'nin kalbinde, Grönland buz tabakasının ortasında, yalnız bir meteoroloji istasyonu 22 Aralık 1991'de kuzey yarımkürede şimdiye kadarki en düşük sıcaklığı kaydetti. O gün, Klinck meteoroloji istasyonundaki sıcaklık eksi 69,6 dereceye düştü!
Bu, Kuzey Yarımküre'de bugüne kadar kaydedilen en düşük sıcaklık rekorunu eksi 2 derece ile geride bıraktı. Klinck'ten önce rekor düşük sıcaklık, 1933'te Oymyakon'da kaydedilen 67,8 dereceydi.
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DÜNYANIN EN SOĞUK ŞEHRİ NERESİDİR?
Yakutsk, Rusya — Eksi 62,2 C!
Dünyanın en soğuk şehirlerinden Rusya'daki Yakutsk açık ara en soğuk olanıdır. 18 Ocak 2023'te Sibirya şehri, sıcaklıkların eksi 62,2 C düşmesiyle yeni bir rekor kırdı ve bu yaklaşık yirmi yılın en soğuk seviyesiydi.
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Kuzey Kutup Dairesi'nin sadece 450 km güneyinde yer alan Yakutsk, aynı zamanda kalıcı olarak donmuş toprak veya permafrost üzerine inşa edilmiş en büyük şehirdir.
250.000 nüfuslu şehir, Lena Nehri'nin batı kıyısında, deniz seviyesinden 95 metre yüksekte yer almaktadır. Rusya'nın Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre kışın, buzlu bir "yerleşim" sisiyle örtülüyor. Sis, soğuk hava koşullarında insanlardan, arabalardan ve evlerden gelen sıcak havanın yükselememesi nedeniyle oluşuyor.
Kaynak: Live Science