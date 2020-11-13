Dünyada o kadar çok benzersiz ve değişik ortamlar ve koşullar var ki! Bizler kendi yaşadığımız çevrenin ya da ülkenin dışında bu oluşları bilmediğimiz için kendi yaşadığımız soğukluğu ya da sıcaklıkları fazla sanıyoruz. Dünyanın birçok yerinde yerleşim açısından imkansız olan soğuk yerler bulunmaktadır.

Antarktika Kıtası: Dünyanın en soğuk kıtası olan Antarktika kıtası soğuk olma konusunda en soğuk kıtalar arasında ilk sırada yer alıyor. Antarktika kıtasında bulunan Vostok dünyanın en soğuk yeri olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en güney ucunda yer alan Antarktika kıtası; dünya da beşinci büyük kıtadır. Rüzgar ve soğuğun çok fazla olduğu Antarktika aşırılıklar kıtası olarak da bu yüzden isim almıştır. Yükseklik olarak da dünyanın en yüksek kıtası olan Antarktika kıtası deniz seviyesinden 2000 metre rakıma sahiptir.

Antarktika kıtasında her mevsim çok az yağış düşen kıtadır bu nedenle çöl iklimini taşımaktadır. Ulaşım açısından zor bir yer olması bu kıtanın korunmasının önemini vurgular. Ancak bilim adamları tarafından araştırılmak için ziyaret edilebilen kıtadır. Yaşam standartlarını sağlayacak hiçbir özelliği bulunmayan Antarktika kıtası, gıda, barınak, kaynak, sıcaklık gibi bir çok insani şartları taşımaması nedeniyle yaşamı imkansız olan bir kıtadır.

Dünyada bulunan buz kütlelerin %90’lık kısmı Antarktika kıtası içerisinde yer alır. Antarktika’nın çevresi katı buzlarla kaplı denizlerle çevrili olan ve dağlar ile yeryüzü parçaları içermektedir.

Antarktika da bulunan Votkok’da ortalama sıcaklık; -89,2°C (128,6°F- 183 Kelvin)dir. Antarktika’da Vostok’da yaz aylarında sıcaklığın kaydedilen değeri ise, -27.5 ° C veya -17.5 ° F yazın kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri 19 ° C (-2,2 ° F -254 Kelvin) olarak belirtilir.

Oymyakon (Rusya): En soğuk yerleşim yeri olarak bilinen Rusya’da Oymyakon dünyada ikinci yer olarak en soğuk yerlerden birisidir. Sibirya’da bulunan bu kasaba en soğuk bölgeler arasında yer alır. Eskiden geyiklerin yaşadığı yer olan bölge bazı göçebelerin yaşadığı yer olarak yer almaktadır. Bu bölgede en düşük sıcaklık -71 ° C veya -96 ° F olarak ölçülmüştür. Kanada’da “Snag” ve “Eureka” Montana’da olan “Rogers Pass”ve Alaska’da bulunan “Prospect Creek” diğer en soğuk yerler arasında önde gelen yerleşim birimleridir.

Antarktika ve Vostok hakkında bazı bilgiler oldukça ilginçtir. Antarktika kıtası Ptolemaios zamanında bilinmesinin yanında keşfedilmesi 1820 yılında gerçekleşmiş bir kıtadır. İlk insanın Antarktika’ya gitmesi ise, 1821 yılında gerçekleşmiştir. Birçok yeryüzü şekli olan dağlar, yaylarlar, ovalar, denizler, kayalıklar da Antarktika kıtasında yer alır. Dünyada tek insan yaşamayan yer olan Antarktika; yer yüzü şekillerine rağmen iklim nedeniyle yaşama imkanı bulunmayan tek yerdir. Vostok’un denizden yüksekliği 3500 metrelik rakım içerir. Güney Kutbu’na en yakın yer olan Vostok; manyetik bir alana sahiptir.