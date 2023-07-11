Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! ABD'deki Death Valley'de sıcaklık 46 derece ölçüldü

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California eyaletinde bulunan ve dünyadaki en sıcak noktalardan biri olarak bilinen Death Valley'de aşırı sıcaklıklar etkili oluyor.

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Doğal güzellikleriyle olduğu kadar aşırı hava koşullarıyla da dikkati çeken bölgedeki Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi'nde, sıcaklık 46 santigrat derece (115 Fahrenheit) olarak kaydedildi.

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Aşırı sıcak nedeniyle 6 Temmuz'da bir kişinin yaşamını yitirdiği vadide yetkililer, sürücüleri hava koşullarına karşı uyardı.

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Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Dünya Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'ne göre, dünyada kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı 1913'te 134 derece ile Ölüm Vadisi'ndeki Furnace Creek'te ölçüldü.

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DEATH VALLEY Death Valley olarak adlandırılan ve "Ölüm Vadisi" anlamına gelen bölgenin adı, 1849-1850 kışında burada kaybolan ve daha sonra bulunan bir grup tarafından verildi.

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California ve Nevada sınırına yakın, Sierra Nevada dağlarının doğusundaki Great Basin'de yer alan Death Valley, Death Valley Ulusal Parkı'nın çoğunluğunu oluşturuyor.

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Kuzey Amerika kıtasının en alçak, en sıcak ve en kurak bölgesi olan Death Valley, 225 kilometre uzunluğunda ve 8 ila 24 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 7 bin 800 kilometrekare alana sahip.

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Death Valley 1994'te milli park haline getirilirken, kilometrelerce uzunluktaki devasa kum tepelerine, zirvelere, tek renkli kaya ve kanyonlar ile vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor.

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